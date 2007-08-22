Dernières actus
Publié le Mardi 10 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
EvoCreo 2 déjà annoncé
Une sorte de Pokémon-likeSorti en janvier dernier, EvoCreo s'offre déjà une suite : EvoCreo 2, annoncé par le studio de développement Ilmfinity Studios, à qui l'on doit déjà le premier opus.
EvoCreo, c'est une sorte de Pokemon-like. Vous incarnez un jeune héros qui tente de capturer les Creo et les collectionner, pour devenir Maître-évoqueur. Votre but est aussi de les protéger contre les organisations secrètes qui tentent de les capturer et s'en servir pour faire le mal.
Les Creo, ce sont des crétures mythiques.
Le premier jeu en proposait quelques 170. Sa suite en promet plus de 300. Le jeu est annoncé pour ce printemps, déjà. Il sortira sur PC, via Steam.
Selon lest développeurs, plus de 2 millions de joueurs ont déjà joué au premier opus.
