Tormentor : un jeu ultra brutal

Publié le Mardi 21 décembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Toi, t'as pas une gueule de porte-bonheur

Développé par Madmind Studio, le jeu Tormentor est présenté comme un des jeux les plus brutaux jamais réalisés. Et l'un des plus brutaux depuis le célèbre Manhunt.Tormentor devrait sortir sur PC, PS5 et Xbox Series X uniquement.Dans le jeu, vous incarner un tortionnaire. Et vous filmez vos actes de torture. A chaque nouvelle vidéo, vous gagnez de l'argent, selon la qualité de vos soins prodigués à vos victimes... et plus vous avez d'argent, plus vous pouvez investir dans votre matériel, mais aussi dans l'achat de victimes à haut potentiel...Le jeu a été, selon les développeurs, décidé en m'étudiant quand je m'adonne à mes hobbies.