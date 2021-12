- Concours Calendrier de l'Avent Jour 21 : Cities Skylines Parklife Edition (Xbox One)

Publié le Mardi 21 décembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Gagnez un exemplaire du jeu

Calendrier de l'avent

Concours Jour 21





Gagnez un exemplaire physique de





)



Cities Skylines Parklife Edition (Xbox One)

Sortie: 28/03/2019

Éditeur: Paradox Interactive

Genre: Stratégie

Prix : 39,99 €

Cities: Skylines - Parklife est une nouvelle extension ludique de Cities: Skylines qui rend votre ville plus vivante avec de nouveaux parcs d'attractions, réserves naturelles, parcs citadins et zoos pour insuffler un supplément d'âme à vos terrains vagues en créant des parcs et jardins personnalisés. Des montagnes russes aux sites de campement en passant par des parterres de fleurs, fontaines et flamants roses, Parklife ajoute de nouvelles façons de jouer avec l'introduction d'un nouvel outil de zone parc et de fonctionnalités de montée de niveau qui améliorent la valeur de vos parcs ainsi que cinq cartes inédites et des tonnes de nouveaux objets en jeu.

Pour espérer remporter le jeu

, voici comment participer :





2-



3- Merci de bien lire les points de règlements ci-dessous.



Vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour participer. Le vainqueur recevra le jeu dans les 5 jours.

1- Envoyez-nous un petit message à cette adresse e-mail SANS EN CHANGER L'OBJET. (en cas de problème avec le lien, l'adresse est concours@gamalive.com et l'objet : Concours Calendrier de l'avent Jour 21. N'oubliez pas de renseigner votre adresse postale.2- Devenez fan de notre page Facebook en cliquant sur "J'aime". 3- Merci de bien lire les points de règlements ci-dessous.



ATTENTION !

- Merci de ne pas changer l'objet de l'e-mail (sinon participation nulle)- Merci de renseigner votre nom et adresse postale (sinon participation nulle)- Le concours est ouvert à toute personne de France métropolitaine.- Le vainqueur sera choisi de manière totalement subjective et arbitraire par les membres de larédaction. Parce qu'on est chez nous et qu'on fait ce que l'on veut.- Le vainqueur sera prévenu par e-mail. Aucun lot ne pourra être échangé.- Vous ne pouvez tenter votre chance qu'une seule fois par foyer.- En envoyant un e-mail à cette adresse, vous acceptez la possibilité qu'il soit publié dans un but illustratif -et non commercial.- La participation de ce concours entraîne l'acceptation sans condition de ces points de règlement.