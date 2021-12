- Life in Willowdale: Farm Adventures, encore et toujours de la bouse

Publié le Lundi 20 décembre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

On pourra épouser sa cousine ?

Life in Willowdale: Farm Adventures vous emmène à son tour mettre les pieds dans la bouse, puisqu'il s'agira d'un nouveau jeu d'aventure se déroulant dans un cadre champêtre. Champêtre étant un joli mot pour décrire, en gros, que vous allez passer du temps chez les bouseux à nettoyer le cul des vaches.Vous voilà donc à Wiloowdale, dans la ferme de votre oncle, qu'il vous a léguée. A vous de redorer le blason de cet endroit, de planter, cultiver, mais aussi élever des animaux. Il va falloir toutefois faire avec Penny, la fille du maire, bien décidée à transformer la ville en lieu touristique. Et votre bouse la dérange...Life in Willowdale: Farm Adventures sortira sur PC, Nintendo Switch, PS4 et PS5 au printemps 2022.