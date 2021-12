- Horatio Goes Snowboarding, un jeu de sport d'hiver à la con

Publié le Lundi 20 décembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Les snowboarders sont tous des bâtards

Horatio Goes Snowboarding est un de ces petits jeux indés sans prétention. Il sort cette semaine sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, en version numérique uniquement, bien évidemment.Vous incarnez Horatio qui doit d'abord traverser la ville pour aller louer son snowboard, puis ensuite se rendre à temps jusqu'à l'hélico, avant de pouvoir dévaler les pistes, en faisant gaffe aux sapins mais en pouvant défoncer tous les autres skieurs. Parce qu'il est comme ça, Horatio. C'est un snowboarder. Et tout le monde sait que les snowboarders sont des bâtards.A découvrir à partir du 22 décembre.