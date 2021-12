- F1 2021 met la musique à fond

Publié le Lundi 20 décembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Il écoute quoi, actuellement, Hamilton ?

Codemasters et EA poursuivent la promotion de leur jeu F1 2021 via diverses petites vidéos. La dernière en date montre Daniel Ricciardo se préparer à la course en écoutant de la musique.La musique permet en effet souvent aux pilotes de faire le vide et de se focaliser sur la course à venir. Le jeu F1 a d'ailleurs mis cette habitude à l'honneur, via l'introduction de F1 Tracks, que vous pouvez retrouver ici A part ça, on vous rappelle que le jeu est disponible depuis plusieurs mois sur PC et consoles.