Concours Calendrier de l'Avent Jour 19 : Maskmaker (PS4 VR)

Publié le Dimanche 19 décembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Maskmaker (PS4 VR)

Sortie: 20/04/2021

Éditeur: MWM Interactive

Genre: Aventure

Prix : 19,99 €

Au cœur d'un univers mystérieux et inédit créé par les développeurs de A Fisherman's Tale, un jeu maintes fois salué par la critique, incarnez un apprenti artisan et apprenez la magie de la confection de masques afin de plonger à la découverte d'êtres énigmatiques et intrigants. De masque en masque et d'énigme en énigme, progressez au sein du « royaume des masques ». Partez à la recherche de celui qui semble le diriger, un certain Prospero, et tentez de percer le secret de sa véritable identité.



Maskmaker est une aventure en réalité virtuelle captivante, riche en mystère et où l'émerveillement vous attend à chaque tournant.



« Deviendrez-vous... le Maître des masques ? »

Vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour participer.

1- Envoyez-nous un petit message à cette adresse e-mail SANS EN CHANGER L'OBJET. (en cas de problème avec le lien, l'adresse est concours@gamalive.com et l'objet : Concours Calendrier de l'avent Jour 19.2- Devenez fan de notre page Facebook en cliquant sur "J'aime". 3- Merci de bien lire les points de règlements ci-dessous.



ATTENTION !

- Merci de ne pas changer l'objet de l'e-mail (sinon participation nulle)- Merci de renseigner votre nom (sinon participation nulle)- Le concours est ouvert à toute personne de France métropolitaine.- Le vainqueur sera choisi de manière totalement subjective et arbitraire par les membres de larédaction. Parce qu'on est chez nous et qu'on fait ce que l'on veut.- Le vainqueur sera prévenu par e-mail. Aucun lot ne pourra être échangé.- Vous ne pouvez tenter votre chance qu'une seule fois par foyer.- En envoyant un e-mail à cette adresse, vous acceptez la possibilité qu'il soit publié dans un but illustratif -et non commercial.- La participation de ce concours entraîne l'acceptation sans condition de ces points de règlement.