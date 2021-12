(TEST) Cherry G80-3000N RGB, un clavier mécanique basique, mais performant

Publié le Vendredi 17 décembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Sobre et efficace

J'aime les claviers. J'en fais une consommation effrénée. Il faut dire que ça tient bien en mains, c'est relativement solide, surtout ceux avec un châssis en aluminium, et que ça vole bien quand on les lance.Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est me mettre à un coin de couloir, bien planqué, et mettre un grand coup de clavier dans la gueule du premier ou de la première qui passe. Et si la personne a un café dans la main, c'est encore plus marrant.Enfin, marrant pour moi. Pas pour elle, en général.Mais sinon, et ça n'a aucun rapport (aucun, n'est-ce pas ?) j'ai un peu mal à trouver des stagiaires pour l'été prochain.Ah, et parfois, je teste les claviers sérieusement, aussi... pas seulement leur résistance aux dents.