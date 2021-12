- Le Secret de la Cité Perdue : le nouveau film délirant avec un gros casting

Publié le Vendredi 17 décembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Indianawak Jones

Le Secret de la Cité Perdue est un film signé Aaron et Adam Nee qui sortira le 23 mars 2022 au cinéma. Niveau casting, il y a du beau : Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe ou encore Brad Pitt.Le film raconte l'histiore de Loretta Sage (Sandra Bullock), une romancière de livres de romance et d'aventure qui pourtant est totalement casanière. Lorsqu'elle est en tournée de promotion pour son nouveau roman, elle est enlevée par un milliardaire (Daniel Radcliffe) persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue. Alan (Channing Tatum), le mannequin qui depuis des années prête sa plastique au héros des livres de Loretta, décide de partir à sa recherche...Le Secret de la Cité Perdue s'inscrit dans ces nouvelles comédies d'aventure loufoques. Et celle-ci a l'air vraiment barrée.