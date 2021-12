- The Gunk est sorti sur PC, Xbox One et Xbox Series

Publié le Vendredi 17 décembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Sales gosses, au sens propre (donc sales)

The Gunk est un jeu à message écolo (sans être lourdingue ou dénonciateur) qui se présente comme un jeu d'exploration et d'aventure. Vous allez arpenter un monde étonnant et sauvage dans la peau de Rani et Becks, bien décidés à combattre le Gunk.Le Gunk est un amalgame de résidus nocifs, liés à l'activité humaine, qui nuit à la planète. Mais se restreindre pourrait nuire à leur survie... Et surtout... qu'est-il arrivé à la civilisation disparue dont il ne reste que des ruines ? Le Gunk est-il lié également à leur histoire ?The Gunk est sorti sur Xbox (One et Series) ainsi que sur PC, exclusivement via le Microsoft Store. Il est développé par Thunderful Games, à l'origine du jeu Steamworld Dig.