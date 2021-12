- Concours Calendrier de l'Avent Jour 17 : Funforge Gingerbread House

Publié le Vendredi 17 décembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Gagnez un exemplaire du jeu

Calendrier de l'avent

Concours Jour 17





Gagnez un exemplaire du jeu

Funforge Gingerbread House





Éditeur: Funforge

2 à 4 joueurs, 30-60 minutes, 10+

Prix : 29 €

Il était une fois une sorcière, qui vivait seule dans sa maisons dans la forêt profonde, et qui adorait confectionner, jour et nuit, du délicieux pain d'épice. À tel point que sa maison entière en était faite ! Mais elle n'était pas la seule à raffoler du délicieux mets... Des petits malpolis, sous prétexte d'être protagonistes de contes de fées passant par là, avaient pris pour habitude de venir grignoter ses murs, ses fenêtres, ses portes en toute impunité ! Un jour, la sorcière décidé que trop, c'était trop - en prenant note des types de pain d'épice que les petits gourmands aimaient manger par-dessus-tout, elle concocta un plan pour se débarrasser d'eux une bonne fois pour toutes...



Gingerbread House se joue en plaçant des tuiles rectangulaires en une grille de 3*3, recouvrant des symboles qui vous donneront accès à quatre types de pain d'épice et d'actions spéciales différentes. Récoltez du pain d'épice, leurrez les personnages de contes de fées à votre porte, et faites les disparaître pour accumuler les Points de victoire ! Les tuiles peuvent aussi être placées sur des tuiles existantes, formant devant vous une structure en 3D ; chaque nouvel étage complété vous fera gagner des objectifs bonus qui vous permettront de prendre la main sur votre adversaire. À la fin de la partie, le joueur ayant le plus de Points de Victoire l'emporte !

Pour espérer remporter le jeu, voici comment participer :



ATTENTION !

- Merci de ne pas changer l'objet de l'e-mail (sinon participation nulle)- Merci de renseigner votre nom et adresse postale (sinon participation nulle)- Le concours est ouvert à toute personne de France métropolitaine.- Le vainqueur sera choisi de manière totalement subjective et arbitraire par les membres de larédaction. Parce qu'on est chez nous et qu'on fait ce que l'on veut.- Le vainqueur sera prévenu par e-mail. Aucun lot ne pourra être échangé.- Vous ne pouvez tenter votre chance qu'une seule fois par foyer.- En envoyant un e-mail à cette adresse, vous acceptez la possibilité qu'il soit publié dans un but illustratif -et non commercial.- La participation de ce concours entraîne l'acceptation sans condition de ces points de règlement.