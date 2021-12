- Riders Republic lance sa saison 1 : « Winter Bash »

Publié le Jeudi 16 décembre 2021 à 11:08:00 par Cedric Gasperini

Winter is déjà là

La saison de Riders Republic s'intitule « Winter Bash » et elle est disponible dès à présent, et ce jusqu'au 21 mars 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et sur PC.Cette saison intègre une nouvelle progression saisonnière qui permet de débloquer des récompenses exclusives.Activités hebdomadaires, défis spéciaux, événéments particuliers sont à découvrir.En bonus, le jeu se pare des couleurs des fêtes de fin d'année et proposera aussi des récompenses à thème.En parallèle de cette nouvelle saison, le nouvel événement en ligne X Games se déroulera du 14 au 19 janvier. Là encore, défis et activités spéciales seront au rendez-vous, avec la possibilité de remporter des récompenses exclusives