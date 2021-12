- Mushroom Wars 2, un jeu de stratégie en temps réel avec des champignons

Publié le Jeudi 16 décembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Amanite ta mère

MY.GAMES et Zillion Whales sortiront le jeu Mushroom Wars 2 sur Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5, le 13 janvier 2022. Même si ça aurait pu, il ne s'agit pas d'une nouvelle épreuve Top Chef, mais d'un jeu de stratégie en temps réel.Vous allez devoir gérer, durant des parties qui se veulent assez courtes, des milliers de champignons qui partent à la guerre. Une campagne solo est prévue, mais aussi la possibilité d'affronter d'autres joueurs, avec un mode compétitif et coopératif en ligne où combattent deux équipes de deux joueurs.A découvrir en vidéo.