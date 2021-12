Tunic : Zelda, mais en mieux ?

Publié le Jeudi 16 décembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ça ne devrait pas être très difficile

Tunic est le prochain jeu de l'éditeur Finji, développé par la Tunic Team, et qui sortira le 16 mars sur Xbox Series S|X, Xbox One et PC.Inspiré par Zelda, mais aussi par les jeux d'exploration et de puzzles, Tunic va vous envoyer dans des lieux inconnus, affronter des bêtes énormes dans le but de récupérer de puissants objets et découvrir des secrets perdus...Mais ça devrait bien se passer : après tout, vous êtes un renard. Avec une épée.