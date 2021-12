Crystar, le JRPG débarque le 1er avril

Publié le Mercredi 15 décembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Comme un poisson dans l'eau

Crystar est un mélange de RPG japonais et de jeu d'action développé par Furyu Corporation et édité par NIS America. Il vient d'être annoncé pour le 1er avril 2022. Il sortiran sur Nintendo Switch.Notez toutefois qu'il est déjà sorti sur PC, via Steam.Une nouvelle bande-annonce vient d'être mise en ligne, qui met l'accent sur le scénario : deux soeurs, Rei et Mirai, se retrouvent dans le purgatoire. Dans cette dimensio inconnue et peuplée de monstres, Rei se découvre un pouvoir lui permettant de se battre. Mais accidentellement Rei tue sa soeur.Rei se voit alors proposer un marché par des démons : tuer tous les démons corrompus qui pullulent dans le purgatoire et, en contrepartie, ils feront revenir la soeurette à la vie.