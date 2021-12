Un talent en or massif : le retour d'un grand Nicolas Cage ?

Publié le Mercredi 15 décembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ça semble bien parti

Acteur endetté, mais du genre dette à six chiffres, Nicolas Cage vit dans un hôtel luxueux en attendant le grand rôle qui relancera sa carrière. Pour mettre du beurre dans les épinards, son agent lui propose de se rendre à l’anniversaire d’un dangereux milliardaire qui est aussi son plus grand fan. Quand la CIA s'en mêle et demande à l'acteur d'enquêter sur son hôte, Nicolas Cage va devoir puiser au plus profond de son talent pour réussir sa mission.Ou pas, en fait.Un talent en or massif est le nom du prochain film de Tom Gormican avec Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish et Neil Patrick Harris.Nicolas Cage y joue, avec autodérision, son propre rôle. Ça sort le 20 avril et ça a vraiment l'air fendard.