Phantom Breaker: Omnia annoncé pour mars

Publié le Mercredi 15 décembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Baston chez les nipppons

Rocket Panda Games et le développeur Mages ont annoncé la sortie de Phantom Breaker: Omnia, le dernier volet de la saga de jeux de combats 2D, sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam (PC) pour le 15 mars 2022.Phantom Breaker: Omnia est une version améliorée et enrichie de Phantom Breaker: Extra sorti en 2011 au Japon. Plus de contenu, de combattants notamment et des gra^phismes HD sont au menu de cette nouvelle version.Le jeu a toutefois un petit scénario : à Tokyo, un homme connu sou sle nom de "Phantom" manipule les ados pour qu'ils se battent entre eux avec des armes ultra puissantes connues sous le nom de " Fu-mension Artifacts ". Ces combats propvoquent des distorsions de l'espace-temps, fragilisant les frontières entre les mondes parallèles. L'effondrement de ces frontières va libérer les pouvoirs surnaturels de Phantom...