L’Aube du Ragnarök, le nouveau DLC d’Assassin’s Creed Valhalla

Publié le Mardi 14 décembre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Eivor est carré(e) - (jeu de mot de pâtes)

L’Aube du Ragnarök sera le nouveau DLC d’Assassin’s Creed Valhalla. Ubisoft a annoncé sa disponibilité pour le 10 mars 2022. Vous avez encore le temps. On vous en parle quand même un peu, puisque cette extension sera proposée au prix de 39,99 €, quand même.Dans cette extension, Surtr, un géant de feu immortel, profite de l'effondrement du monde des nains, le Svartalfheim, pour capturer Baldr, le fils d'Odin. Eivor va donc devoir s'en mêler.Notez d'autre part que Récits Croisés, mettant en scène Eivor et Kassandra, sera disponible dès aujourd'hui. Deux nouveaux récits, offerts gratuitement, qui permet de réunir deux personnages de la saga : Eivor, de Valhalla et Kassandra, de l'épisode Odyssey.