Power On: découvrez l'histoire de la Xbox en vidéo

Publié le Mardi 14 décembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Vous allez tout savoir

Power On : l'histoire de la Xbox est une série documentaire en six parties qui raconte les débuts de la console chez Microsoft. Comme son nom l'indique, il s'agira de découvrir le processus de création de la première console de Billou. Et rien ne sera épargné, par même le célèbre RROD (Red Ring Of Death) qui a frappé la quasi-totalité des Xbox 360.Vous dévouvrirez même comment Microsoft a failli racheter Nintendo en l'an 2000.Les vidéos sont disponibles gratuitement sous Youtube