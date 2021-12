Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore, la bande-annonce

Publié le Mardi 14 décembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Bien plus réussi que la saga Harry Potter, et surtout tellement mieux jouée, Les Animaux Fantastiques s'offrent en 2022 un troisième épisode baptisé Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore.Le film est réalisé par David Yates, comme les deux premiers, sur un scénario de J.K. Rowling & Steve Kloves, et réunit devant la caméra l'excellent Eddie Redmayne, mais aussi Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston, et Mads Mikkelsen, ce dernier remplaçant Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald, l'acteur ayant été évincé du tournage suite à ses problèmes conjugaux et juridiques avec Amber Heard.La première bande-annonce a été dévoilée.