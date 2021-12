Princesse Dragon, critique du film

Publié le Lundi 13 décembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Au poil !

S'il m'arrive occasionnellement d'écrire des critiques de films, c'est surtout Sylvain qui s'y colle généralement. Sauf que quand on lui a demandé s'il voulait faire la critique du nouveau film d'animation signé Ankama, intitulé "Princesse Dragon", il s'est mis en colère, expliquant qu'il en avait marre que je me foute de sa gueule dans les intros de ses critiques et que là, avec un nom de film pareil, il s'en prendrait plein la tête et que j'allais le comparer à une princesse, voire l'obliger à déambuler dans les bureaux en robe, que ça à la rigueur ça passe mais que le diadème, non, et merde et merde à la fin.Et il est parti en claquant la porte.C'est Julia qui, témointe de la scène, a expliqué que ça lui plairait bien, à elle, de porter une robe de princesse et de mettre un diadème.Alors dans un premier temps, on a rigolé. Parce que Julia, vu son caractère, on la voit bien en dragon, mais moins en princesse. Mais quand on a vu qu'elle ne rigolait pas, elle, et qu'elle serrait fort des poings, bah on s'est dit que, pourquoi pas...Bref, Julia a vu le film Princesse Dragon. Habillée en princesse. Avec son caractère de dragon.