- Monster Hunter Rise, la nouvelle extension Sunrise pour l'été 2022

Publié le Lundi 13 décembre 2021 à 11:22:00 par Cedric Gasperini

Pigeon vole

Capcom a dévoilé la nouvelle extension de Monster Hunter Rise, baptisée Sunrise, prévue pour l'été 2022. Elle sortira sur Nintendo Switch et sur PC simultanément.On n'en saura pas beaucoup plus sur ce DLC pour le moment, si ce n'est qu'il proposera 3 grosses bestioles, à savoir Malzeno, Lunagaron et Ceanataur Shogun.On vous laisse découvrir ça en images qui bougent.