- Suicide Squad : Kill the Justice League, première vidéo de gameplay

Publié le Lundi 13 décembre 2021 à 11:08:00 par Cedric Gasperini

A Flash in the night

Rocksteady Studio, le studio de développement qui est à l’origine de Batman : Arkham, accompagné de Warner Bros. Games et DC développe actuellement le jeu Suicide Squad : Kill the Justice League. Il est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series en 2022.Il s'agira d'un jeu de tir/action en vue extérieure. On y retrouvera plein de monde comme Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark, qui ont pour but de combattre la Justice League.Dans ce nouveau trailer de gameplay, c'est Flash qui est à l'honneur. Ou pas.