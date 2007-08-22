Dernières actus
Publié le Jeudi 7 août 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira
Amon, le Forgeknight : un des nouveaux Chasseurs de l’Arche dans Borderlands 4
Clairement le tank de l'équipeDébarquez sur Kairos dans la peau d’un des quatre nouveaux Chasseurs de l’Arche en quête de richesse et de gloire. Libérez-vous de l’opprimant Gardien du Temps, un dictateur impitoyable qui domine les foules. Aujourd’hui, une catastrophe mondiale menace son ordre parfait, semant le chaos sur toute la planète.
2K et Gearbox Software partagent une présentation de gameplay pour Amon, le Forgeknight, le troisième personnage dans la série de présentation des quatre tout nouveaux Chasseurs de l’Arche qui font des ravages sur Kairos dans Borderlands 4. Si vous aimez foncer tête la première dans les combats, encaisser les chocs et en infliger tout autant, Amon est le personnage de la situation.
Dans l’aperçu du gameplay d’Amon, vous pouvez voir Amon réduire ses ennemis en pièce grâce à un arsenal d’armes forgées, qui prennent forme grâce aux drones de forge stockés dans le corps cybernétique d’Amon. Il peut attaquer et défendre selon ses besoins, prêt à pulvériser ses ennemis avec son marteau de forge, à les découper en deux avec la hache forgée, encaisser les coups avec le bouclier de forge, et bien plus encore.
Borderlands 4 est un jeu développé par Gearbox Software et édité par 2K. Il sortira le 12 septembre 2025, sur PlayStation 5, Xbox Series X | S, et PC via Steam et l’Epic Games Store, et est d’ores et déjà disponible à la précommande. Le jeu arrivera également sur Nintendo Switch 2 le 3 octobre 2025.
