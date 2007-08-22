- EA SPORTS NHL 26 : sortira le 12 septembre 2025

Publié le Jeudi 7 août 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Ça va swinger sur la glace

est le prochain jeu de simulation de match de hockey sur glace de EA SPORTS. Le jeu sortira sur PS5 et Xbox Series le 12 Septembre prochain.Le double champion de la Coupe Stanley, Matthew Tkachuk, figure sur la jaquette de l’édition Deluxe aux côtés de son frère, Brady, et de leur père, Keith, réunissant dans une composition de rêve le présent et le passé du hockey. Les athlètes en couverture cette année bousculent les notions traditionnelles de la superstar de la NHL. Matthew Tkachuk, connu pour sa physicalité implacable et son talent, a captivé les fans avec un style unique qui casse les codes du jeu classique. En réunissant deux générations des Tkachuk, la couverture met en lumière une famille qui a tracé sa propre voie, portée par l’individualité, l’audace et une volonté inébranlable de gagner.NHL 26 met l'accent sur cette individualité. Établissant une nouvelle norme en matière de réalisme dans le hockey, chaque star joue davantage comme son homologue réel grâce au nouveau système ICE-Q 2.0 alimenté par les données de positionnement NHL EDGE (suivi du palet et des joueurs). Les données sportives réelles influencent désormais les attributs et les tendances personnelles des joueurs. La vitesse de patinage, la puissance de tir, les comportements uniques et les mouvements caractéristiques sont reflétés dans le jeu, offrant ainsi un avantage stratégique aux vrais fans de hockey.Le nouveau Système de Contrôle de la Zone du Gardien rend également les portiers plus réactifs, avec un positionnement plus intelligent et des arrêts plus rapides et naturels. Combiné à un ensemble élargi de X-Factors qui amplifient les capacités des superstars grâce à des animations de style de jeu et des résultats de gameplay uniques, les fans ressentiront un lien plus profond avec leurs joueurs préférés, qu'ils les contrôlent ou qu'ils jouent contre eux.Le mode Deviens Pro, très apprécié des fans et entièrement repensé, offre aux joueurs un contrôle total sur leur parcours, du novice à la superstar de la LNH. Avec de nouvelles intrigues, des personnages inédits, des défis à enjeux élevés et des cinématiques, rendent l'expérience plus réaliste et captivante que jamais. Qu'il s'agisse de participer aux championnats du monde juniors, de passer par la draft ou de gravir les échelons depuis les ligues mineures jusqu'aux ligues majeures, les joueurs se forgeront leur propre héritage sur et en dehors de la glace.Le nouveau mode HUT Seasons offrira aux joueurs une toute nouvelle façon dynamique de s'affronter grâce à l'introduction de nouveaux mécanismes de constitution d'équipe, de matchs classés et d'un mode hors ligne destiné à ceux qui préfèrent jouer à leur propre rythme, la chasse à la coupe HUT. Avec l'ajout chaque saison de nouvelles cartes de joueurs Héros et Icônes pour rendre hommage aux plus grands joueurs de tous les temps, ainsi que des améliorations visuelles.