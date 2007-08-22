Dernières actus
Publié le Jeudi 7 août 2025 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira
METAL EDEN : sortira le 2 septembre
Ça se tape dans l'espace contre des ingénieursL’HYPER-UNITÉ avancée ASKA est envoyée en mission suicide pour sauver les CORES des citoyens de la vaste cité monolithique MOEBIUS. Ce lieu qui était autrefois un foyer d’espoir pour l’humanité s’est transformé en piège mortel. Combattez le CORPS DE DÉFENSE INTERNE lors d’une guerre cybernétique, affrontez les INGÉNIEURS et découvrez les mystères du projet EDEN.
METAL EDEN est un FPS solo de science-fiction. Plongez dans une guerre cybernétique contre des machines qui protègent les secrets d’un monde artificiel. Affrontez des troupes Mecha agiles et puissantes, ainsi que des forces élémentaires. Extrayez les cores énergétiques et détruisez les boucliers du CORPS DE DÉFENSE INTERNE pour remporter un avantage de zone. Développez votre armement et vos capacités de combat pour devenir une HYPER-UNITÉ que rien n’arrête. Explorez les rudes environnements monolithiques de la cité orbitale abandonnée et le monde mystérieux de VULCAIN. En tant que’HYPER-UNITÉ ASKA, battez-vous pour sauver la conscience d'une colonie humaine perdue, stockée dans des unités de stockage renforcées.
METAL EDEN est un jeu développé par Reikon Games et édité par Deep Silver. Le jeu sortira le 2 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam.
