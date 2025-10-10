Dernières actus
Publié le Jeudi 7 août 2025
Barbie Horse Trails arrive le 10 Octobre 2025
Vivez une nouvelle aventure avec BarbbieMattel et Outright Games ont annoncé la sortie de Barbie Horse Trails, un tout nouveau jeu d'aventure en monde ouvert. Prévu pour le 10 octobre 2025, le jeu sera disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X|S, et Steam.
Dans cette aventure, les joueurs incarneront Barbie "Brooklyn" ou Barbie "Malibu" Roberts et exploreront le vaste monde ouvert du parc de Canterbury Trails à cheval. Accompagnés de leur fidèle monture Lucky, ils traverseront des environnements variés, allant des prairies ensoleillées aux sentiers de montagne. Les joueurs pourront accomplir des quêtes, débloquer de nouvelles zones et interagir avec des personnages appréciés comme Ken, Teresa et Nikki.
Le gameplay de Barbie Horse Trails est axé sur l'exploration en monde ouvert, les soins aux chevaux et la découverte. Les joueurs peuvent brosser et nourrir leur cheval, Lucky, pour renforcer leur lien, et personnaliser à la fois leur personnage et leurs montures. Une caméra intégrée leur permettra également de capturer des moments avec la faune et des paysages.
Le jeu propose aussi des missions secondaires, des objets à collectionner et un mystère à élucider. Cette aventure est conçue pour être une expérience enrichissante et stimulante, qui récompense la curiosité et la créativité des joueurs.
