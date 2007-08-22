Dernières actus
Publié le Jeudi 7 août 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids à un nouveau trailer
Construisez vos robots et repoussez cette invasion de cerveaux spaciaux !Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids est un jeu de stratégie développé par Snapshot Games et édité par Arc Games.
De Julian Gollop, le créateur d'X-COM, et du studio Snapshot Games (Phoenix Point, Chaos Reborn), voici Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids. Ce jeu d'action-stratégie combine un gameplay de RTS (stratégie en temps réel) très addictif avec une aventure à la troisième personne. Les joueurs devront s'unir pour repousser l'invasion des "cervoïdes".
Dans cet univers coloré inspiré de la bande dessinée, vous incarnez Chip ou Clawz (ou les deux en coopération). Votre mission : collecter des ressources, construire des bases, améliorer vos capacités et diriger des armées de robots, avant de combattre à leurs côtés. Vous ferez face à de nombreux défis et à des boss redoutables au fil de plusieurs campagnes. En plus du mode histoire, vous pourrez jouer en multijoueur par équipe pour affronter les cervoïdes et sauver le monde.
Dans l'esprit du duo que forment Chip et Clawz, le jeu propose un Pass ami. Il permet aux joueurs qui possèdent le jeu complet d'inviter une personne à jouer avec eux gratuitement. Le cross-play est activé sur PlayStation, Xbox et PC.
Tant qu'un des joueurs possède le jeu, les deux peuvent profiter ensemble de la campagne complète en coopération en ligne et avoir accès à toutes les cartes JcJ disponibles au lancement. De plus, les détenteurs du Pass ami peuvent jouer gratuitement aux quatre premiers niveaux en solo pour se familiariser avec le jeu.
Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids sera disponible sur PS5, Xbox Series XIS, Epic Games et Steam.
