Publié le Jeudi 7 août 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Dodo Duckie ! prévu pour 2026
Voilà un canard pas comme les autresLe 6 août 2025, le studio indépendant BornMonkie a dévoilé son nouveau jeu, Dodo Duckie. C'est un jeu de plateforme-réflexion multidimensionnel, qui joue sur le changement de perspective. Il sortira sur Steam début 2026.
L'histoire suit Dodo le canard, qui a toujours vécu en sécurité dans une ferme entourée de poules. Un jour, il se réveille et découvre que ses amis ont été enlevés par des aliens. C'est à lui seul de quitter la ferme pour se lancer dans une aventure et les sauver.
Embarquez pour une aventure unique dans un monde accueillant où vous devez secourir vos amis enlevés par des extraterrestres. Le jeu utilise des mécanismes de plateforme-réflexion en 2D pour l'exploration, la collecte de pièces et la navigation.
Au fil de votre progression, vous débloquerez des capacités spéciales vous permettant de faire basculer les niveaux, révélant ainsi une toute nouvelle perspective. Vous rencontrerez une série de personnages originaux, découvrirez des passages secrets, dénicherez des trésors cachés et résoudrez des énigmes mêlant 2D et 3D. Votre objectif : déjouer les plans des aliens et ramener tout le monde à la maison.
Dodo Duckie est le deuxième projet du studio BornMonkie et leur premier jeu sur PC. Il s'inspire largement de classiques du genre tels que Paper Mario, Fez et Gris pour offrir une aventure de réflexion accessible mais stimulante, adaptée à tous les âges. Commentant le développement du jeu, Samveda, co-fondatrice et productrice de BornMonkie, a déclaré : "Imaginez que Fez rencontre Super Paper Mario. C'est ça, Dodo Duckie. C'est un jeu chaleureux et délicieusement loufoque, avec un canard qui a l'énergie d'un personnage principal !"
