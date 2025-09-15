Dernières actus
Publié le Jeudi 7 août 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Fata Deum : The God Sim arrive en Septembre
Devenez un dieu et soyez bon.... ou extrêmement mauvais, c'est votre choixLe 6 août 2025, les studios 42 Bits Entertainment et Aerosoft ont annoncé la date de sortie de Fata Deum. Ce très attendu simulateur de dieu sera disponible en accès anticipé sur Steam le 15 septembre 2025.
Inspiré de grands classiques tels que Black & White et Populous, Fata Deum vise à renouveler le genre du "God Game". Les joueurs y obtiendront des pouvoirs divins pour influencer, façonner et même détruire des mondes entiers. Vous pourrez choisir d'agir par la bonté ou la cruauté, en utilisant la douceur ou la tyrannie. Chaque action que vous entreprendrez transformera directement votre peuple, son comportement, sa manière de vous vénérer, et l'environnement dans lequel il évolue.
Dans Fata Deum, vous utiliserez votre mana pour manipuler vos colonies, vos fidèles et même la réalité. Au fur et à mesure que votre pouvoir augmentera, vous pourrez accomplir des exploits de plus en plus extraordinaires et ainsi marquer votre présence divine dans le monde.
En journée, vous exercerez votre influence sur les mortels. Vous aurez le choix entre les bénir pour les inspirer à faire de bonnes actions, ou les terroriser avec des visions épouvantables. Attention, car les mortels ont leur propre volonté et peuvent agir contre vos directives.
La nuit, vous pourrez manipuler les colonies. Ordonnez aux mortels de construire des temples pour votre gloire, des fermes et des scieries pour assurer leur prospérité, ou bien de piller d'autres villages.
Dans Fata Deum, vous devrez relever les défis lancés par les déesses du destin pour écrire votre propre histoire. En tant que jeune divinité, vous chercherez à vous développer pour atteindre la gloire et l'honneur.
Le jeu sera également disponible sur GOG et Epic Games.
