Publié le Mercredi 6 août 2025 à 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Vlad Circus : Curse Of Asmodeus à un nouveau trailer
Asmodée approche pour prendre possession de votre esprit !Vlad Circus : Curse Of Asmodeus est un jeu d'horreur 2D aux graphismes pixelisé développé par Indiesruption et édité par Blowfish Studios. La date de sortie et prévue pour le 25 Août 2025 sur Xbox One, Xbox Series PS4, PS5, Nintendo Switch, GOG, Epic Games et sur Steam.
C'est à la fois le préquelle et la suite de Vlad Circus : Descend into Madness, sortie en 2022. Vlad Circus : Curse Of Asmodeus vous entraîne dans un monde de miroirs et d'ombres dans lequel le mal rôde dans chaque coin. Vous incarnez Josef Petrescu, un homme marqué par une tragédie qui se réveille sans voix ni mémoire et avec d'horribles brûlures. Frère de Vlad Peterscu et co-héritier de Vlad Circus, il va devoir se lancer dans un périple angoissant afin de découvrir la vérité sur son passé.
Un nouveau trailer est sorti il y a quelque jours. Ce dernier nous parle de l'intrigue tout en montrant des phases de gameplay.
De quoi, peut-être, attirer les curieux dans ce monde étrange qu'est Vlad Circus : Curse Of Asmodeus.
