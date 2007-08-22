(TEST) Asus ROG Flow Z13

Publié le Mercredi 6 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Le flow du ROG

Imagine un Transformer qui aurait troqué ses batailles intergalactiques contre des sessions de gaming ultra-fluides. Eh bien, voici le Asus ROG Flow Z13 (2025) : moitié tablette, moitié PC, 100 % ninja technologique. Tel un Jedi des temps modernes, il te suit partout, que tu sois sur ton canapé, en salle de cours ou caché dans une grotte avec du Wi-Fi. Avec sa puissance qui ferait rougir une PS5 et son design qui crie "cyberpunk chic", ce petit monstre est là pour te prouver qu’on peut être compact et coller 240 FPS à ton adversaire en un clin d’œil.Et attention, ce n’est pas juste une tablette de luxe pour regarder des vidéos de chats en 4K. Non, le Flow Z13 (2025) embarque un processeur qui pourrait probablement gérer le trafic aérien d’un petit pays, et une carte graphique qui fait tourner Cyberpunk 2077 en ultra pendant que toi, tu manges des chips. Et devine quoi ? Il a un clavier détachable. Oui, détachable. Tu peux passer de "geek studieux, si si maman tqt j'en ai besoin pour l'école" à "gamer en freestyle mode canapé" en une seconde chrono. C’est comme si Asus avait regardé un épisode de Mission Impossible et s’était dit : “Et si on faisait un PC qui peut tout faire mais sexy ?” Ah, et n'oublions pas la compatibilité avec le ROG XG Mobile, cette mini-boîte magique qui transforme ton Flow Z13 en centrale nucléaire de gaming. Parce que pourquoi se contenter d’un dragon quand on peut avoir un dragon avec un lance-flammes ?Bref, le Asus ROG Flow Z13 (2025), c’est l’ordinateur qui te murmure à l’oreille : “Tu pensais qu’un PC portable ne pouvait pas faire ça ? Bah mate-moi bien.”Bref si ça t'intéresse viens lire le test !