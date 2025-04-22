Dernières actus
Vlad Circus : Curse Of Asmodeus ...
Dying Light - The Beast est en p...
Lost In Space - The Adventure Ga...
Publié le Jeudi 7 août 2025 à 09:24:00 par (Exterieur)
Ces genres de jeux méconnus qui mériteraient pourtant votre attention
Le jeu vidéo, on le sait, regorge de blockbusters. Shooters nerveux, open-world d’action, jeux de foot ou battle royale peuplent les classements de vente et les streams Twitch. Mais dans l’ombre de ces mastodontes, certains genres, souvent moins médiatisés, continuent de proposer des expériences de jeu d’une richesse insoupçonnée. Ils ne font peut-être pas la une des plateformes, mais pour celles et ceux qui s’y aventurent, c’est généralement une claque inattendue.
Et parfois, on y trouve même des mécaniques originales, comme la possibilité de jouer pour gagner des cryptomonnaies. Ces jeux utilisent des mécaniques de récompense qui font que chaque action narrative peut débloquer une ressource numérique ou encore un mini-jeu intégré. Une vraie passerelle entre récit et système économique.
Le rogue-lite narratif : mourir pour mieux comprendre
À première vue, mourir en boucle dans un jeu n’a rien de très fun. Pourtant, les rogue-lite narratifs s’appuient précisément sur ce principe pour créer de véritables récits à embranchements. À chaque tentative, le joueur progresse un peu plus, débloque des éléments de l’histoire ou croise de nouveaux personnages. Des titres comme Hades, Returnal ou encore Children of Morta ont donné à ce genre une vraie dimension émotionnelle.
Ici, la frustration devient une composante essentielle de l’expérience. On ne joue pas pour “gagner” rapidement, mais pour s’immerger dans une boucle où chaque défaite alimente le scénario. Un genre qui demande patience, curiosité et un peu de résilience.
Le deck-builder narratif : au-delà de la simple bataille de cartes
Le jeu de cartes est souvent perçu comme un domaine réservé aux fans de Magic: The Gathering ou de Hearthstone. Mais le genre a bien évolué, notamment avec l’émergence de jeux hybrides. Dans Inscryption, par exemple, la mécanique de deck-building est insérée dans une narration étrange et dérangeante. À mi-chemin entre l’escape game et le jeu de rôle, il casse les codes du genre en impliquant le joueur dans une énigme globale.
D'autres comme Slay the Spire ou Monster Train misent plus sur la stratégie, en mêlant progression aléatoire et optimisation tactique. On est loin du simple “tu poses une carte, je contre avec une autre”. Ces jeux vous forcent à penser à long terme, à gérer les risques et les synergies.
Le city-builder alternatif : quand construire devient politique
Les city-builders ne se résument plus à reproduire SimCity en version HD. Certains studios ont donné au genre une orientation bien plus critique, en le transformant en outil de réflexion. Prenez Frostpunk, par exemple : vous y incarnez le leader d’un groupe de survivants dans un monde gelé et chaque décision a un prix moral. Instaurer le travail des enfants, laisser les malades mourir ou déclarer une guerre pour préserver l’ordre… voilà le genre de dilemmes difficiles auxquels il faut trancher. Le jeu vous pousse à réfléchir à ce qu’on est prêt à sacrifier pour sauver une collectivité.
Même logique dans Surviving Mars, qui mélange gestion coloniale et exploration spatiale. Construire, ici, ne signifie pas simplement optimiser des bâtiments, il faut penser comme un pionnier et peser chaque choix à l’aune d’un futur incertain.
Le jeu de gestion décalé : sérieux mais pas trop
Les amateurs de stratégie pure ont sans doute leur compte avec Football Manager ou Civilization. Mais d’autres titres, plus légers en apparence, offrent une forme d’exigence masquée par un habillage absurde. Two Point Hospital, par exemple, reprend les codes de la gestion hospitalière, mais les détourne avec humour.
Créer un service de traitement contre le “visage de clown chronique” ou organiser la file d’attente d’un scanner pour fantômes ? Oui, c’est ridicule, mais c’est précisément ça qui rend ces jeux accessibles et addictifs. Ils enseignent sans qu’on s’en rende compte : logistique, hiérarchisation des priorités, gestion de crise…
Le visual novel interactif : le choix comme outil narratif
Encore souvent boudé par le public occidental, le visual novel propose une immersion totale dans une histoire, souvent via des choix qui influencent radicalement la suite du récit. Le rythme est lent, parfois presque contemplatif, mais les émotions, elles, sont bien réelles.
Des titres comme Doki Doki Literature Club! ou AI: The Somnium Files ont montré que ce genre pouvait aller bien plus loin que le simple “roman illustré”. Il s’agit ici d’expérimenter le jeu comme une lecture où vous êtes aussi auteur, à chaque croisement.
L’immersive sim : le jeu qui vous observe autant que vous l’influencez
Genre exigeant, parfois un peu obscur pour le grand public, l’immersive sim repose sur une promesse, celle de vous laisser faire ce que vous voulez. Attention cependant, il faudra en assumer les conséquences ! Ici, pas de mission scriptée au millimètre, mais une liberté d’action totale.
Dans Dishonored, Prey ou Deus Ex, vous pouvez pirater un ordinateur, escalader un mur, corrompre un garde ou simplement raser tout sur votre passage. La manière d’aborder un problème dépend entièrement de vous, et chaque solution génère une réaction dans l’environnement.
Ce genre de jeu brille par sa cohérence interne : rien n’est impossible, tout dépend de votre inventivité. Il faut aimer explorer, recommencer, échouer de temps en temps… mais on est souvent bluffé par la complexité organique du gameplay.
Le puzzle game narratif : le casse-tête qui raconte une histoire
Les jeux de réflexion ne sont plus seulement des jeux de sudoku ou de logique pure. Certains studios les utilisent pour porter des histoires intimes, émouvantes ou déroutantes. The Witness, Baba Is You ou Gorogoa proposent des énigmes qui ne sont pas là pour bloquer le joueur, mais pour l’inviter à voir le monde autrement.
Dans ces jeux, comprendre les règles fait partie de l’histoire. On apprend en jouant, et on progresse en regardant différement les mécaniques du jeu. Un puzzle devient une conversation avec le créateur, un échange silencieux qui rend l’expérience incroyablement personnelle.
Le jeu contemplatif ou "slow game" : respirer au lieu de foncer
Dernier genre peu connu à découvrir : le jeu contemplatif, parfois appelé “slow game”. Ces titres ne cherchent ni la performance, ni la difficulté, ni la compétition. Ils proposent plutôt une expérience sensorielle, presque méditative. Dans Journey, A Short Hike ou Abzû, on explore des paysages, on écoute, on observe, parfois, on interagit, mais toujours sans pression. Ces jeux sont précieux dans une époque où tout va très vite. Ils rappellent que le jeu vidéo peut aussi être un espace de respiration, de poésie et de lenteur.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- (TEST) Superman : La critique du film
- (TEST) Oniverse accessoires Nintendo Switch 2
- Quelle est l'influence du but sur la tactique au lacrosse ?
Dernières Vidéos
- Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids à un nouveau trailer
- Fata Deum : The God Sim arrive en Septembre
- Barbie Horse Trails arrive le 10 Octobre 2025
- Amon, le Forgeknight : un des nouveaux Chasseurs de l’Arche dans Borderlands 4
- Dodo Duckie ! prévu pour 2026
- EA SPORTS NHL 26 : sortira le 12 septembre 2025
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)