Wonder Woman, le jeu vidéo

Publié le Lundi 13 décembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Elle monte à lasso

Warner Bros. Games et DC ont annoncé le développement d'un jeu d'action-aventure en vue extérieure, centré sur le personnage de Wonder Woman. D'ailleurs, tiens, c'est bien foutu la vie quand même, le jeu s'appellera Wonder Woman.Il est en développement chez Monolith Productions (La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor...).Diana devra réussir à unifier amazones et humains. On n'en saura pas beaucoup plus, mais on espère juste que les développeurs ne s'inspireront pas, même pas un tout petit peu, de cette grosse merde de Wonder Woman 84 sorti l'année dernière et qui a réussi, et Dieu sait si c'était pourtant difficile, à ravir le titre de "pire bouse Marvel" à Thor : Le Monde des ténèbres. C'est dire.