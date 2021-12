Syberia : The World Before, gameplay et musique

Publié le Lundi 13 décembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles

Kate Walker reprend du service dans Syberia : The World Before. Initialement prévu pour ce mois-ci, le jeu sortira finalement au premier trimestre 2022. Il est prévu dans un premier temps sur PC. Les versions consoles suivront plus tard.Vaghen, 1937 : Dana Roze est une jeune fille de 17 ans, qui démarre une carrière de pianiste. A l’aube de la Seconde Guerre mondiale, son avenir se heurte à la montée du nazisme.Taïga, 2004 : Kate Walker est toujours emprisonnée dans une mine de sel. Un évènement tragique va la renvoyer sur les routes, dans une nouvelle aventure en quête de son identité.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne par Microids. Elle met en avant la musique, désormais disponible via un album numérique , édité par Decca Records US, un label du groupe Universal Music. Cette musique est composée par Inon Zur (Starfield, The Elder Scrolls, Dragon Age, Prince of Persia et Everquest) avec notamment Emily Bear au piano.