- Concours Calendrier de l'Avent Jour 12 : Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy (Nintendo Switch)

Publié le Dimanche 12 décembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Gagnez un exemplaire du jeu

Calendrier de l'avent

Concours Jour 12





Gagnez un exemplaire physique de





)



Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy (Nintendo Switch)

Sortie: 26/01/2021

Éditeur: Koei Tecmo Europe Ltd

Genre: RPG

Prix : 59,99 €

Trois ans se sont écoulés depuis la grande aventure secrète de Ryza sur l'Île de Kurken. Ryza, la seule de son groupe à être restée sur l'île, reçoit une lettre de son ami évoquant des ruines qui pourraient avoir un lien avec l'alchimie, ainsi qu'une mystérieuse demande impliquant une pierre brillante. Cela la pousse à quitter l'île pour se rendre dans la capitale, Ashra-am Baird. Ce que Ryza ignore, c'est qu'elle s'embarque dans une nouvelle aventure imaginative pendant laquelle elle cherchera à percer les mystères des ruines entourant la capitale et fera la rencontre d'une étrange créature qui changera sa vie.

Pour espérer remporter le jeu

, voici comment participer :





2-



3- Merci de bien lire les points de règlements ci-dessous.



Vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour participer.

1- Envoyez-nous un petit message à cette adresse e-mail SANS EN CHANGER L'OBJET. (en cas de problème avec le lien, l'adresse est concours@gamalive.com et l'objet : Concours Calendrier de l'avent Jour 12. Précisez votre adresse postale !2- Devenez fan de notre page Facebook en cliquant sur "J'aime". 3- Merci de bien lire les points de règlements ci-dessous.



ATTENTION !

- Merci de ne pas changer l'objet de l'e-mail (sinon participation nulle)- Merci de renseigner votre nom (sinon participation nulle) et adresse.- Le concours est ouvert à toute personne de France métropolitaine.- Le vainqueur sera choisi de manière totalement subjective et arbitraire par les membres de larédaction. Parce qu'on est chez nous et qu'on fait ce que l'on veut.- Le vainqueur sera prévenu par e-mail. Aucun lot ne pourra être échangé.- Vous ne pouvez tenter votre chance qu'une seule fois par foyer.- En envoyant un e-mail à cette adresse, vous acceptez la possibilité qu'il soit publié dans un but illustratif -et non commercial.- La participation de ce concours entraîne l'acceptation sans condition de ces points de règlement.