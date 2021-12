- Concours Calendrier de l'Avent Jour 11 : Fast & Furious Coffret 5 films (5-8 + Hobbs & Shaw) BR

Publié le Samedi 11 décembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Gagnez un exemplaire de

Fast & Furious Coffret 5 films (5-8 + Hobbs & Shaw) BR





De Justin Lin, James Wan, F. Gary Gray, David Leitch

Avec Vin Diesel, Paul Walker, Luke Evans, Jason Statham, Lucas Black

Prix : 44,99 €

- Fast & Furious 5 (2011)

Depuis que Brian et Mia Toretto ont extirpé Dom des mains de la justice, ils ont dû franchir de nombreuses frontières pour échapper aux autorités. Retirés à Rio, ils sont contraints de monter un dernier coup pour se faire blanchir et recouvrer leur liberté. Ils se constituent une équipe d'élite, réunissant les pilotes les plus avertis, conscients que leur seule chance d'être acquittés pour bonne conduite nécessite une confrontation avec l'homme d'affaires véreux qui souhaite les voir morts. Mais il n'est pas le seul à leurs trousses. L'impitoyable agent fédéral Luke Hobbs n'a jamais loupé sa cible. Affecté à la traque des fugitifs, lui et son équipe de choc élaborent un implacable dispositif d'assaut destiné à les capturer. Passant le Brésil au crible, Hobbs réalise combien la frontière qui sépare les bons des méchants est ténue. Il doit alors s'en remettre à son instinct pour acculer ses proies et éviter qu'un autre ne les débusque avant lui...

- Fast & Furious 6 (2013)

Dom, Brian et toute leur équipe, après le casse de Rio, ayant fait tomber un empire en empochant 100 millions de dollars, se sont dispersés aux quatre coins du globe. Mais l'incapacité de rentrer chez eux, et l'obligation de vivre en cavale permanente, laissent à leur vie le goût amer de l'inaccomplissement. Pendant ce temps Hobbs traque aux quatre coins du monde un groupe de chauff eurs mercenaires aux talents redoutables, dont le meneur, Shaw est secondé d'une de main de fer par l'amour que Dom croyait avoir perdu pour toujours : Letty. La seule façon d'arrêter leurs agissements est de les détrôner en surpassant leur réputation. Hobbs demande donc à Dom de rassembler son équipe de choc à Londres. En retour ? Ils seront tous graciés et pourront retourner auprès des leurs, afin de vivre une vie normale...

- Fast & Furious 7 (2015)

Dominic Toretto et sa "famille" doivent faire face à Deckard Shaw, bien décidé à se venger la mort de son frère.

- Fast & Furious 8 (2017)

Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont rangés et que le reste de l'équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve un semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu'ils n'avaient jamais rencontrées jusqu'alors.

- Fast & Furious : Hobbs & Shaw (2019)

Depuis que Hobbs et Shaw se sont affrontés, les deux hommes font tout pour se nuire l'un à l'autre. Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur une arme de destruction massive après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la soeur de Shaw. Les deux ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir.