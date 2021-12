- A Plague Tale: Requiem dévoile sa première vidéo de gameplay

Publié le Vendredi 10 décembre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Très très alléchant

La suite de l'excellent A Plague Tale: Innocence s'intitulera A Plague Tale: Requiem et sortira en 2022 sur PC, Xbox Series et PS5 en 2022, mais aussi sur Nintendo Switch via le Cloud Streaming.Le jeu débutera là où le premier épisode nous avant laissé.Une première vidéo de gameplay a été dévoilée. Et ça le fait grave.