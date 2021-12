- The Last Oricru s'offre une démo sur Xbox Series

Publié le Vendredi 10 décembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

L'eusses-tu cru ?

The Last Oricru est un action-RPG qui sortira en dématérialisé sur PC, PS5 et Xbox Series en 2022. Vous y jouerez un aventurier ou une aventurière qui a été congelé pendant plus de 3 sièclese et qui se réveillet au Royaume de Wardenia, en proie à une guerre civile impitoyable. Vous allez arpenter ce monde de merde qui vous a pris pour un Mister Freeze et vous mêler au conflit. Il évoluera selon vos rapport avec les factions et le soutien (ou non) que vous leur apporterez.Prime Matter et GoldKnights viennent de sortir la première démo de leur jeu, disponible en exclusivité sur Xbox Series jusqu’au 21 décembre 2021. Les deux premières zones du jeu y sont accessibles.