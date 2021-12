- Ogre : le film montre les dents

Publié le Vendredi 10 décembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Et ça a l'air bien

Film d'Arnaud Malherbe avec Ana Girardot, Giovanni Pucci et Samuel Jouy, Ogre raconte l'histoire de Chloé, nouvelle institutrice d'un petit village du Morbihan. Fuyant un passé compliqué, elle est accompagnée de son fils, Jules, 8 ans. Mais quand les enfants disparaissent et que le bétail est attaqué, elle est plongée en plein cauchemar.La première bande-annonce d'Ogre donne carrément envie d'en savoir plus sur le film.Sortie le 9 mars en salle.