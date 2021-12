Sonic 2 au cinéma le 6 avril 2022

Publié le Vendredi 10 décembre 2021 à 10:38:00 par Cedric Gasperini

Eeeeeeh merde

Le fait que le premier film soit particulièrement nul n'a pas empêché Sega et ses partenaires de récidiver en nous collant un Sonic 2, prévu en salles pour le 6 avril prochain.Un film de Jeff Fowler, avec James Marsden, Ben Schwartz (voix originale de Sonic), Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Jim Carrey, Shemar Moore, et avec Idris Elba (voix originale de Knuckles) et Colleen O'Shaughnessey (voix originale de Tails). En français, on aura droit à Malik Bentalha dans le rôle de Sonic, Marie-Eugénie Maréchal dans le rôle de Tails et Emmanuel Curtil dans le rôle de Dr. Robotnik.J'ai envie de mourir.