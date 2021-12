The Hand of Merlin, un RPG pour début 2022

Publié le Vendredi 10 décembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

C'est toujours mieux que le pied d'Arthur

RPG développé par Room C Games et en co-production avec Croteam (Serious Sam, The Talos principle...), The Hand of Merlin est un RPG roguelite qui est actuellement en accès anticipé sur Steam Le jeu se joue au tour par tour et mélange l'épopée arthurienne avec des éléments de science-fiction.Vous allez devoir partir à la recherche des fragements de votre âme dans tout le multivers. Pour ce faire, il vous faudra recruter des alliés pour explorer les différents mondes parallèles. Mais chaque monde a ses propres règles et a suivi ses propres évolutions...