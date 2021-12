- Concours Calendrier de l'Avent Jour 10 : Funforge Warehouse 51

Publié le Vendredi 10 décembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Gagnez un exemplaire du jeu

Calendrier de l'avent

Concours Jour 10





Gagnez un exemplaire du jeu

Funforge Warehouse 51





Éditeur: Funforge

3 à 5 joueurs, 30 minutes, 10+

Prix : 14,90 €

Nous sommes en 2038. Les Etats-Unis sont en faillite.

Le gouvernement se résout à vendre au plus offrant les nombreux artefacts accumulés durant les années de puissance et de gloire et stockés dans le mystérieux entrepôt 51.

Les joueurs sont de richissimes chinois, brésiliens, russes ou indiens désireux d’ajouter ces pièces uniques à leur collection.

Bien sûr, le Graal, la Pierre philosophale, la Lampe d’Aladin ou Mjöllnir, le Marteau de Thor, ne sont pas que des œuvres d’art – ce sont des artefacts aux pouvoirs mystérieux, parfois porteurs d’ancestrales malédictions…

Pour espérer remporter le jeu , voici comment participer :



ATTENTION !

- Merci de ne pas changer l'objet de l'e-mail (sinon participation nulle)- Merci de renseigner votre nom et adresse postale (sinon participation nulle)- Le concours est ouvert à toute personne de France métropolitaine.- Le vainqueur sera choisi de manière totalement subjective et arbitraire par les membres de larédaction. Parce qu'on est chez nous et qu'on fait ce que l'on veut.- Le vainqueur sera prévenu par e-mail. Aucun lot ne pourra être échangé.- Vous ne pouvez tenter votre chance qu'une seule fois par foyer.- En envoyant un e-mail à cette adresse, vous acceptez la possibilité qu'il soit publié dans un but illustratif -et non commercial.- La participation de ce concours entraîne l'acceptation sans condition de ces points de règlement.