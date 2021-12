Publié le Jeudi 9 décembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Halo, Halo, sunt eu Picasso (comprenne qui pourra)

Halo Infinite est disponible dans le Xbox Game Pass. Voilà voilà voilà. Vous pourrez donc y jouer sur consoles et sur PC, à la campagne solo et, bien entendu, au multijoueur.Cela dit, le multijoueur étant gratuit pour tous, vous auriez tort de vous priver.Et puis si vous voulez en savoir plus sur le jeu, rien de tel que le test de Sylvain pour connaître son avis. Sylvain qui se promène toujours en armure à la rédac. Ça commence à sentir drôle, d'ailleurs...