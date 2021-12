KartRider: Drift en bêta pour tester le jeu

Publié le Jeudi 9 décembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Dérapages incontrôlés

Faites-vous plaisir et inscrivez-vous à la nouvelle bêta de KartRider: Drift. On vous parlait du jeu il y a déjà deux ans, et il est toujours en développement, mais devrait débarquer sous peu. La bêta a démarré hier, elle dure jusqu'au 15 décembre, mais il est encore possible de postuler (aucune raison de ne pas être sélectionné). Pour ce faire, rendez-vous sur le site officiel Prévu sur PC et Xbox One, KartRider: Drift est un jeu de courses de karts, à base de drifts, sans objet bonus, sans rien d'autre que votre skill de conduite. Et le jeu sera cross-platform.Développé sous Unreal 4, il proposera des modes multi et locaux puisque vous pourrez aussi jouer en écran splitté.