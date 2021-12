- White Shadows, le jeu de plateformes en noir et blanc est sorti

Publié le Mercredi 8 décembre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Vous laisserez-vous tenter ?

On vous a déjà parlé de White Shadows, un jeu d'ambiance, de plateformes et puzzles, à la réalisation qui s'inspire du cinéma et dont on peut difficilement parler sans évoquer Limbo, le classique du genre, dont il s'inspire d'ailleurs également.White Shadows vient de sortir sur PC, Xbox Series X/S et PS5Dans le jeu, vous incarnez une fille-corbeau dans un monde sombre, en noir et blanc, alors qu'elle cherche à fuir la cité dans laquelle elle est retenue.Il est uniquement disponible en téléchargement, au prix de 19,99 €.