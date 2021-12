- Uncharted: Legacy of Thieves Collection, pour le 28 janvier sur PS5

Publié le Mercredi 8 décembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Plus beau, plus rapide, mais plus cher

Uncharted: Legacy of Thieves Collection sera disponible le 28 janvier 2022 sur PlayStation 5. Cette compilation comprend, on vous le rappelle, les jeux (solo uniquement) Uncharted 4: A thief's End et Uncharted: The Lost Legacy. Ce dernier jeu étant la suite spin-off d'Uncharted 4, mais sans Nathan Drake.Uncharted: Legacy of Thieves Collection proposera plusieurs modes : mode fidélité (4K natif, 30 images par secondes), mode performance (60 images par secondes) et mode performance+ (120 images par secondes, 1080p).Les autres ajouts pour la PS5 sont des temps de chargements très faibles, un jeu optimisé pour l’audio 3D, l'utilisation du retour haptique et des gâchettes adaptatives de la DualSense et enfin, des graphismes et performances améliorés.Le jeu sera disponible en boîte et en téléchargement, au prix de 49,99 €.Notez que si vous avez l'un des deux jeux, vous pourrez faire une mise à niveau... qui vous coûtera 10 €...