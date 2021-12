Le Français et FIFA insultés par des tags injurieux à Marseille

Publié le Mercredi 8 décembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La Police à la recherche des suspects

Un Grand merci ❤️ 🤩 obliger jvais allez prendre la photo devant en soum soum https://t.co/6AfQ91mPWt — Jul (@jul) December 6, 2021

On vit une triste époque. Plus le temps passe, plus c'est l'intelligence que l'on assassine à grands renforts de violences, physiques ou psychologiques, à piétiner les fondations mêmes de notre beau pays et la base du savoir-vivre, du savoir respecter et du savoir réfléchir.Une nouvelle fois, ce sont les racines de notre société, le fondement de notre évolution et même de notre morale qui ont été atteints. Baffoués. Traînés dans la fange.En effet, des énergumènes ont taggé un bâtiment de Marseille, insultant la langue française mais aussi le jeu vidéo dans son ensemble. A l'heure où nous écrivons ces lignes, la Police n'a, selon nos sources, toujours pas de piste. Les criminels, car oui, on peut ici parler de crime, n'ont toujours pas été retrouvés."J'ai envie de vomir quand je vois ça" explique Rachid, 24 ans, cadre supérieur dans le quartier où a été taggé le bâtiment et devant lequel il passe tous les jours."Je suis éboueur et c'est le quartier où j'interviens, mais j'ai immédiatement demandé ma mutation. Si elle est refusée, je démissionnerai" explique Charles-Henri.Après une longue réflexion, nous avons décidé de publier, au risque de vous choquer, les tags horribles qui ont recouvert ce bâtiment dans la ville de Marseille, ville qui était pourtant déjà assez sale comme ça pour ne pas en rajouter.