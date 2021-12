(TEST) Voice of Cards : The Isle Dragon Roars (PC, PS4, Switch)

Publié le Mardi 7 décembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Cartes sur table

A la base, Vincent voulait faire le test de Voice of Cards. Mais le test est tombé en pleine période de Dora pour sa fille. Et je peux le comprendre. Quand on passe sa journée à entendre à la télé ou dans la bouche de sa gamine "c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte", outre des envies de suicides, voire plutôt de filicide, on n'a pas vraiment envie de se plonger dans un jeu où il y a des cartes.C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte... en plus, ça reste dans la tête, cette chansonnette de merde.Bref, Vincent a recruté un petit jeune.Kévin.Effectivement, certains naissent avec un handicap, par la faute de leurs parents qui, au moment de la déclaration d'état civil avaient sans doute trop fêté ça. Et c'est dur pour eux. Très dur. Il faut l'avouer. Jouer cartes sur table.C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte... en plus, ça reste dans la tête, cette chansonnette de merde.En tout cas, Vincent lui a laissé, pour écrire le test, carte blanche.C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte... en plus, ça reste dans la tête, cette chansonnette de merde.