Harry Potter : Retour à Poudlard, la bande-annonce !

Publié le Mardi 7 décembre 2021 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Y'aura des absents

Dans la lignée de la réunion des acteurs de Friends qui a eu lieu il y a quelques mois, HBO Max a décidé de réunir les acteurs des films Harry Potter via un grand événement baptisé "Retour à Poudlard".Il sera diffusé le 1er janvier 2022. Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint seront de la partie pour célébrer les 20 ans du premier film. Et oui. Déjà.Tom Felton, Helena Bonham, James et Oliver Phelps, Gary Oldman, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes ou encore Imelda Staunton seront aussi là. Pas Richard Harris (Dumbledore) parce qu'il est mort. Eeeeeh oui. Ni J.K. Rowling puisque ses propos transphobes ont un peu refroidi HBO. Eeeeeeh oui.Quant à savoir quand cette émission sera diffusée en France... il n'y a aucune date pour le moment. Eeeeeeh oui.